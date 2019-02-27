Siirt'te 27 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor
29 dakika önce
Siirt'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı.
Siirt
'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı.
Gece saatlerinde şiddetlenen kar yağışı, bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle Şirvan
'da 12, Pervari
'de 11 ve Eruh
ilçesinde 4 köye ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri ana yolları, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:52 Kaynak: AA
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