Siirt'te 28 bin 21 aileye 46 milyon 119 bin 792 lira nakdi yardım yapıldı - Son Dakika

Siirt'te 28 bin 21 aileye 46 milyon 119 bin 792 lira nakdi yardım yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla kentte 12 bin 137 aileye 12 milyon 137 bin lira pandemi, 11 bin 648 aileye 31 milyon 626 bin 448 lira şartlı eğitim, sağlık ve engelli aylığı desteği, 4 bin 236 aileye 2 milyon 356 bin 344 lira periyodik ayni ve nakdi olmak üzere toplam 46 milyon 119 bin 792 lira yardım yapıldı.

Ramazan ayında 5 bin aileye gıda paketi verildi. 22 bin 383 kişinin primleri devlet tarafından karşılandı. Kurban Bayramında 2 bin aileye 500'er lira olmak üzere 1 milyon lira nakdi yardım yapılacak. Sosyal devlet anlayışı gereği yardımların devam edeceği belirtildi.