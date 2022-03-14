Siirt'te 28 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Siirt'te 28 köy yolu ulaşıma kapandı

14.03.2022 13:20

Siirt'te dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'te dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'in Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerine bağlı toplam 28 köy yollu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ulaşımın sağlanması ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri kar lastikleri takmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kar ve tipi nedeniyle Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinde köy yollarının ulaşıma kapandığını belirten yetkililer, köy yollarının açılması için ekiplerinin yoğun mesai harcadığını söyledi.

(Selami Deniz/İHA)

Siirt'te 28 köy yolu ulaşıma kapandı
Siirt'te 28 köy yolu ulaşıma kapandı
Siirt'te 28 köy yolu ulaşıma kapandı

YORUMLAR
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Yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı Yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı

Pervari, Şirvan, Siirt, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siirt'te 28 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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