Siirt'te 28 Yıldır Terör Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
1 saat önce
Siirt'te 28 yıldır terör suçundan aranan şahıs yakalandıSİİRT - Siirt'te terör suçundan 28 yıldır aranan şahıs, jandarmanın 3 ay süren çalışmaları sonucu yakalandı.
Siirt
'te 28 yıldır terör suçundan aranan şahıs yakalandı
SİİRT - Siirt'te terör suçundan 28 yıldır aranan şahıs, jandarmanın 3 ay süren çalışmaları sonucu yakalandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, 'Yasa dışı silahlı örgüt kurmak veya katılmak, silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 1991 yılından bu yana aranan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada. 28 yıldır aranan zanlının, jandarmanın 3 ay süren çalışması sonucu Siirt merkeze bağlı Aktaş köyü girişinde yakalandığı kaydedildi.
Yakalanan şahısla ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:02 Kaynak: İHA
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