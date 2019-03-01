Son Dakika Haberleri: Siirt'te 29 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor

Siirt'te 29 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor

15 dakika önce

Siirt'te kar yağışı ve fırtına nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'te 29 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor, System.String[]
Siirt'te kar yağışı ve fırtına nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerinde 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı ve fırtına nedeniyle Şirvan ilçesine bağlı 11 köy ve 4 mezraya enerji taşıyan 4 elektrik direği devrildi. Yağışın ardından yolu kapanan Pervari'de 11, Şirvan'da 12 ve Eruh ilçesinde 6 köye ulaşım sağlanamıyor.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekipleri, iletim hatlarının kopması nedeniyle enerji verilemeyen 5 köy ve 2 mezraya yeniden enerji sağladı. Devrilen direklerin yerine yeni direkleri dikme çalışmasına başladı. 6 köy ve 2 mezraya ise köy yollarının açılmasının ardından enerji verilecek.

Bu arada, kara yollarının ulaşım ağındaki Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik bölgesi Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerince ulaşıma açılırken, İl Özel İdare ekipleri de kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:45 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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