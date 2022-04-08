Siirt'te 3 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te 3 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi

08.04.2022 14:42
Siirt'te 3 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde 3 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde 3 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüklerinin çalışmaları neticesinde bir şahısta yapılan aramada, 3 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

(Selami Deniz-İHA)

Siirt'te 3 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siirt'te 3 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi - Son Dakika


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