Siirt'te 3 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi - Son Dakika

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde 3 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüklerinin çalışmaları neticesinde bir şahısta yapılan aramada, 3 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.
(Selami Deniz-İHA)
Kaynak: İHA
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