Siirt'te 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt'te 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Baykan ilçesinde yol kontrol uygulamaları sırasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramada, aracın çeşitli bölümlerinde gizlenmiş vaziyette çeşitli markalardan 3 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, araç içerinde bulunan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - SİİRT

Emniyet Müdürlüğü, Baykan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
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