Siirt'te 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü - Son Dakika

Siirt'te Gençlik Haftası dolayısıyla Botan Vadisi Milli Park'taki 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü yapıldı.

Siirt Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezince organize edilen etkinliğe katılan öğrenciler, eski E Tipi Kapalı Cezaevi önünden başlayarak Akabe Yolu'ndan Botan Çayı Ilısu Baraj Gölü kenarına kadar yürüdü.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, milli park alanındaki Botan Vadisi'nin yanı sıra, 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nun doğal güzelliklerini yakından görme imkanı bulduklarını söyledi.

Kentin tarihi değerlerini turizme kazandırmayı amaçladıklarını aktaran Özekinci, şöyle konuştu:

"Doğa yürüyüşü yapıldı. Hem tarihimizi ve kültürümüzü anlatmayı hem de Gençlik Haftası kapsamında öğrenciler arasında kaynaşmayı amaçladık. Akabe Yolu önemli bir tarihi değerlerimizdendir. Gençler Botan'a gelerek doğal güzellikleri de keşfetti."

Vatandaşlardan Elif Erdoğan da ilk kez doğa yürüyüşü için Botan Vadisi'ne geldiğini belirterek, "Botan Vadisi'ndeki tarihi yapıların halen ayakta durmasının geçmişte bu bölgenin önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını gösteriyor." dedi.

Siirt Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu Muhammed Ömer de hoşça vakit geçirdiği etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.