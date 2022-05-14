Siirt'te 3 bin 500 yıllık Akabe yolunda dev Türk bayrağı açıldı - Son Dakika
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Siirt'te 3 bin 500 yıllık Akabe yolunda dev Türk bayrağı açıldı

14.05.2022 13:53

Siirt'te 3 bin 500 yıllık Akabe yolunda dev Türk bayrağı açıldı Siirt'te bir grup doğasever, Botan Vadisi Milli Park alanında yer alan Akabe yolunda doğa yürüyüşü yaparak çevreyi gezme fırsatı buldu.

Siirt'te 3 bin 500 yıllık Akabe yolunda dev Türk bayrağı açıldı

SİİRT - Siirt'te bir grup doğasever, Botan Vadisi Milli Park alanında yer alan Akabe yolunda doğa yürüyüşü yaparak çevreyi gezme fırsatı buldu. Doğa yürüyüşüne katılanlar, birlik ve beraberlik için dev Türk bayrağı açtı.

Siirt Belediyesi 'Gençlik Haftası' çerçevesinde Milli Park ilan edilen Botan Vadisi'nde 3 bin 500 yıllık tarihi Akabe yolunda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Botan Çayı eteklerinde mola veren doğaseverler, birlik ve beraberlik mesajı vermek, içlerindeki bayrak sevgisini anlatmak amacıyla dev Türk bayrağı açtı.

Yürüyüş, 3 bin 500 yıllık Akabe yolunun geçilmesinin ardından, Botan Çayı Ilısu Baraj Gölü kenarında sona erdi.

Siirt'te 3 bin 500 yıllık Akabe yolunda dev Türk bayrağı açıldı
Siirt'te 3 bin 500 yıllık Akabe yolunda dev Türk bayrağı açıldı
Siirt'te 3 bin 500 yıllık Akabe yolunda dev Türk bayrağı açıldı
Siirt'te 3 bin 500 yıllık Akabe yolunda dev Türk bayrağı açıldı

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Türk Bayrağı, Milli, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 3 bin 500 yıllık Akabe yolunda dev Türk bayrağı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te 3 bin 500 yıllık Akabe yolunda dev Türk bayrağı açıldı - Son Dakika
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