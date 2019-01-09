Son Dakika Haberleri: Siirt'te 3 Bin 830 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Siirt'te 3 Bin 830 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

28 dakika önce

Siirt'te 3 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt'te 3 Bin 830 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Siirt'te 3 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde İ.A. ve E.E'nin sigara kaçakçılığı yaptığı ve kaçak sigaraları piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 bin 830 paket kaçak sigara bulundu.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:39 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
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