Siirt'te 3 Bin 830 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
28 dakika önce
Siirt'te 3 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Siirt
'te 3 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde İ.A. ve E.E'nin sigara kaçakçılığı yaptığı ve kaçak sigaraları piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 bin 830 paket kaçak sigara bulundu.
Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:39 Kaynak: AA
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