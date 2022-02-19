Siirt'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte 3 iş yerinde yapılan aramada 11 gümrük kaçağı cep telefonu, kargoda yapılan aramada 114 kilo 300 gram çay ve İnönü Mahallesinde durumundan şüphelenilen 1 kişinin üst aramasında ise eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda, 6 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.