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Siirt'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Siirt'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 kişi yakalandı

19.02.2022 12:13
Siirt'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 kişi yakalandı

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte 3 iş yerinde yapılan aramada 11 gümrük kaçağı cep telefonu, kargoda yapılan aramada 114 kilo 300 gram çay ve İnönü Mahallesinde durumundan şüphelenilen 1 kişinin üst aramasında ise eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda, 6 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Siirt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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