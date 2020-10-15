Siirt'te 3 kilo 420 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'in Baykan ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 kilo 420 gram metamfetamin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesi uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilo 420 gram metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
- Kaynak: AA
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