Siirt'te 3 noktada semt pazarı kurulacak - Son Dakika

Siirt'te 3 noktada kapalı semt pazarı kurulacak.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, seyyar satıcı, pazar esnafı ve köy ürünleri satanlara yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kapalı alan semt pazarı yapımı için ihaleye çıkıldığı ifade edilen açıklamada, 1155 metrekarelik pazarın Bahçelievler Mahallesi SİSKİ Müdürlüğü arkasında, 885 metrekarelik pazarın Kooperatif Mahallesi Yeşil Vadi Parkı karşısına ve 1830 metrekarelik pazarın ise Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesinde yapılacağı kaydedildi.