Son Dakika Haberleri: Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

5 dakika önce

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında silahları ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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