Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
5 dakika önce
Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:30 Kaynak: AA
Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Operasyon kapsamında silahları ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Kıbrıs' açıklaması: Atılan adımların başarılı olma şansı yoktur Lojmanlar satışa çıkıyor! İşte Resmi Gazete'de yayınlanan satın alma şartları Çevre ve şehircilik bakanlığı'ndan mühürlü binalara inceleme seferberliği Bakanlık harekete geçti! 34 ilden uzmanlar deprem tespiti için İstanbul'da