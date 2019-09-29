Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:46 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
ANKARA, -
Husilerden Suudi Arabistan topraklarında askeri operasyon iddiası Lojmanlar satışa çıkıyor! İşte Resmi Gazete'de yayınlanan satın alma şartları Çevre ve şehircilik bakanlığı'ndan mühürlü binalara inceleme seferberliği Bakanlık harekete geçti! 34 ilden uzmanlar deprem tespiti için İstanbul'da