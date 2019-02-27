Son Dakika Haberleri: Siirt'te 3 Uyuşturucu Ticaretine 3 Gözaltı

Siirt'te 3 Uyuşturucu Ticaretine 3 Gözaltı

1 saat önce

SİİRT'te jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te 3 Uyuşturucu Ticaretine 3 Gözaltı, System.String[]
SİİRT'te jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, Siirt'ten 3 şüphelinin Diyarbakır'da uyuşturucu temin edip, kentte satacaklarını belirlemeleri üzerine şüphelilerin yakalanması operasyon başlattı. 

Jandarma ekipleri, Baykan-Kozluk karayolunda düzenlediği operasyonda, üzerlerinde bir kilo esrar bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor. 

- Siirt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:28 Kaynak: DHA

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