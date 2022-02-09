Siirt'te 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Siirt'te hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E'nin kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Doğal Mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler B.E'yi yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.