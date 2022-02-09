Üye Girişi
Siirt'te 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Siirt'te 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

09.02.2022 16:18
Siirt'te 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Siirt'te hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E'nin kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Doğal Mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler B.E'yi yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:12 Yüklü tazminat yolda! Domenec Torrent ile yolların ayrılması o kadar kolay değil
16:11 Yine "olağanüstü hal" önerdi! Prof. Dr. Özgenç'ten ekonomik bunalım nedenli güvenlik uyarısı
16:05 Miras yüzünden annesini ve kardeşini öldürmüştü! Vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet verildi
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:35 Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?
13:11 Kötü kokular gelen evden iki kamyon çöp çıktı!
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 16:23:54. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement