Siirt'te hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Siirt'te, hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan H.E'nin kentte bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Güres Caddesinde yakalanan H.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor