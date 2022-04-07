Siirt'te hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

07.04.2022 11:58
Siirt'te hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te, hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Siirt'te, hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan H.E'nin kentte bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Güres Caddesinde yakalanan H.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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