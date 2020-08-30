Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Törene Vali ve Belediye Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Emre Dertli, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay , kamu kurum ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. - SİİRT

İlk tören Cumhuriyet Caddesinde yapıldı. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu valilik çelengini anıta sundu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla buradaki tören sona erdi. Garnizon Komutanlığındaki şehitlikte düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler daha sonra şehitliğe karanfil bıraktı.

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