Siirt'te 30 arıcıya yüzde 50 hibe destek ile ekipman dağıtıldı - Son Dakika

Siirt'te 30 arıcıya yüzde 50 hibe destek ile baraka ve güneş paneli dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, "Arıcılık Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi" programı kapsamında hazırlanan "Gezgin Arıcılıkta Yaşam Standardının Sağlanması" projesiyle arıcılara destek sağlandı.

Siirt- Kurtalan kara yolundaki bir arıcılık üretim tesisinde düzenlenen programda yüzde 50 hibe ile 558 bin lira tutarındaki baraka ve güneş paneli ekipmanı üreticilere teslim edildi.

Programa, Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Efe ile bazı kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.