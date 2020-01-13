Siirt'te 30 köy ile 10 mezra yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te 30 köy ile 10 mezra yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Siirt'te 30 köy ile 10 mezra yolu ulaşıma açıldı

6 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 30 köy ile 10 mezra yolu ulaşıma açıldı.

Siirt'te 30 köy ile 10 mezra yolu ulaşıma açıldı, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 30 köy ile 10 mezra yolu ulaşıma açıldı.


Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Pervari ilçesinde yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından 30 köy ile 10 mezra yolunu ulaşıma kapadığını belirtti.


Ekiplerin kırsalda karla mücadele çalışmaları yürüttüğünü belirten Canpolat, "Yoğun kar yağışının devam ettiği Pervari'de ekiplerimiz aralıksız çalışma yürütüyor. 30 köy ile 10 mezra yolu ulaşıma açıldı. Gelen tüm ihbarlara anında müdahale ediliyor." dedi.

Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:00 Kaynak: AA
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