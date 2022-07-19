Siirt'te 324 işletmeye KOSGEB'den destek sağlandı

Siirt'te 324 işletmeye, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) destek sağlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, KOSGEB ile kentteki işletmelere rekor destek sağlandı.

Daha önce yayınlanan KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında il genelinde 73 milyon 240 bin lira destek onaylandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk 6 ay için ödenen destek tutarı 36 milyon 620 bin lira (ödemeler devam ediyor), 398 işletmenin başvurusu onaylanmış, 324 işletmeye ödeme yapılmış. Bu destek kapsamında ilimizde 645 kişiye yeni istihdam alanı oluşmuştur. KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı yoğun talep üzerine 1 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tekrardan başvuruya açıldı. Ayrıca KOSGEB Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı çağrısına çıkmış, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırmak için 250 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verecek. Detaylı bilgi www.kosgeb.gov.tr adresindeki program bilgilendirme sayfasından ve Siirt KOSGEB İl Müdürlüğünden alınabilir."