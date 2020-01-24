Siirt'te 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi

6 saat önce

Siirt'te 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Siirt'te 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

Siirt'te 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A. ve N.S'nin Batman'dan temin ettikleri kaçak telefonları Siirt'in Kurtalan ilçesinde sattığı bilgisine ulaştı.


Şüphelilerin Kurtalan'daki iş yerlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kurtalan, Batman, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Amazon'un kurucusunun Bezos'un ardından başka önemli isimler de hacklenme riski altında iddiası
25 yıllık komşusu tarafından memur yapma vaadiyle dolandırıldı Batman'daki otogar cinayetinde katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Son dakika: Almanya'daki silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 17:43:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]