Siirt'te 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Siirt'te 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:18 Kaynak: AA
Siirt'te 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A. ve N.S'nin Batman'dan temin ettikleri kaçak telefonları Siirt'in Kurtalan ilçesinde sattığı bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin Kurtalan'daki iş yerlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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