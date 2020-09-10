Siirt'te 371 bin lira bütçeli 2 tarımsal proje kabul edildi - Son Dakika

Siirt'te fıstık verimliliğini artırmaya yönelik hazırlanan 371 bin lira bütçeli 2 proje GAP İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 200 bin lira bütçeli Siirt Fıstığı Eğitim ve Yayım Projesi ve 171 bin lira bütçeli Siirt Fıstığı Üretiminde Feromon Tuzak Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi'nin kabul edildiği belirtildi.

Her iki proje ile tarımsal alanda verimliliğin artırılmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, kurum bünyesinde fıstıkçılık birimi alt yapısının güçlendirileceği, üreticilere ekipman ve ihtiyaç duydukları alanda eğitim çalışmaları yapılacağı ve fıstıkta görülen hastalık ve zararları önlemeye yönelik çalışma yapılacağı kaydedildi.

Ayrıca, 2019-2020'de GAP ve DİKA'dan kabul edilen 21 projenin toplam tutarının 11 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi.