Son Dakika Haberleri: Siirt'te 4 Bin 250 Adet Extacy Ele Geçirildi

Siirt'te 4 Bin 250 Adet Extacy Ele Geçirildi

33 dakika önce

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 4 bin 250 adet Extacy ele geçirildi.

Siirt'te 4 Bin 250 Adet Extacy Ele Geçirildi, System.String[]
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 4 bin 250 adet Extacy ele geçirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü'nce narkotik suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Siirt Kurtalan-Batman karayolu kenarında bulunan gölet civarında 3 bin 250 adet, kent merkezi Afetevler Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda ise bin adet Extacy ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan A.A. ve A.Y. isimli şahıslara yönelik yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:45 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa
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