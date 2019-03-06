Siirt'te 4 Bin 250 Adet Extacy Ele Geçirildi

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 4 bin 250 adet Extacy ele geçirildi.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 4 bin 250 adet Extacy ele geçirildi.



Siirt Emniyet Müdürlüğü'nce narkotik suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Siirt Kurtalan-Batman karayolu kenarında bulunan gölet civarında 3 bin 250 adet, kent merkezi Afetevler Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda ise bin adet Extacy ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan A.A. ve A.Y. isimli şahıslara yönelik yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - SİİRT

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

PKK'ya Bir Darbe Daha: Teröristlerin Kandil'le İletişimi Kesildi

Sosyal Medyadan Müşteri Bulup, Fuhuş Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

30 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı Şüphelileri: Seyyar Satıcıyız

Hırsızların Seyyar Satıcı Yalanı Polisi Kandırmaya Yetmedi