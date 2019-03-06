Son Dakika Haberleri: Siirt'te 4 Bin 250 Uyuşturucu Hap Ele Geçti

Siirt'te 4 Bin 250 Uyuşturucu Hap Ele Geçti

55 dakika önce

SİİRT'te düzenlenen operasyonda 4 bin 250 uyuşturucu hap ele geçiriliken, 2 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te 4 Bin 250 Uyuşturucu Hap Ele Geçti, System.String[]
SİİRT'te düzenlenen operasyonda 4 bin 250 uyuşturucu hap ele geçiriliken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Batman yolundaki göletin çevresinde A.A.'ya ait olduğu belirtilen 3 bin 250 uyuşturucu hap buldu. Ekipler, Afetevleri Mahallesi'nde A.Y.'nin evinde yaptıkları aramada ise bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Toplam 4 bin 250 uyuşturucu hapa el konulurken A.A. ve A.Y. gözaltına alındı.

- Siirt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:27 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel
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