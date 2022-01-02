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Siirt'te 4 bin 655 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te 4 bin 655 paket kaçak sigara ele geçirildi

02.01.2022 15:08
Siirt'te 4 bin 655 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 4 bin 655 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt'te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 4 bin 655 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kent merkezinde bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 bin 655 paket sigaraya el konuldu. Konuyla ilgili 3 şüphelinin yakalandığı ve gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi. - SİİRT

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 4 bin 655 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te 4 bin 655 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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