Siirt'te 4 bin 655 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 4 bin 655 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kent merkezinde bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 bin 655 paket sigaraya el konuldu. Konuyla ilgili 3 şüphelinin yakalandığı ve gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi. - SİİRT