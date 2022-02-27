Siirt'te 4 bin litre kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika

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- Siirt'te 4 bin litre kaçak şarap ele geçirildi

SİİRT - Siirt'te bir iş yerinde yapılan aramada şarap ve şarap yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğünce bir işyerinde yapılan aramada 859 şişe satışa hazır, 896 litre şarap, 49 adet plastik damacana, şişelere doldurulmuş 467 litre şarap, 11 adet tahta fıçı içerisinde 1100 litre şarap, 9 adet metal tank içerisinde 1540 litre şarap olmak üzere, toplamda 4 bin 3 litre şarap ele geçirildiği bildirildi.

İşyerinde yapılan aramada, 200 adet şişe ağzı mantarı, bir adet şarap yapımında kullanıldığı değerlendirilen öğütme makinası, bir adet şişe ağzı kapatma makinası, bir adet şişe doldurma pompası, 6 adet rulo şeklinde şişe ağzı kaplama kağıdı, 4 adet şarap yapımında kullanıldığı değerlendirilen fermante metal tank, bir kilogram şarap yapımında kullanıldığı değerlendirilen sitrik asit, bir kilogram şarap yapımında kullanıldığı değerlendirilen potasyum sülfit (metabisulfit) bir adet mantar tokmağı, bir adet damıtma makinesi, 150 adet boş şarap şişesi, bir adet harddisk'e el konulduğu belirtildi.

Konuyla alakalı bir şüpheli yakalandığı, gerekli adli tahkikatın başlatıldığı kaydedildi.