Siirt'te 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. - SİİRT