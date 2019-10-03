Son Dakika Haberleri: Siirt'te 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Siirt'te 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

46 dakika önce

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt'te 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. - SİİRT

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:05 Kaynak: İHA
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