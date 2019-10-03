Siirt'te 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:05 Kaynak: İHA
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. - SİİRT
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