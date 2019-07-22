Siirt'te 4 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Siirt'in Baykan ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:05 Kaynak: AA
'in Baykan
ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis
'ten Diyarbakır
istikametine seyir halindeki taksiyi Baykan ilçe girişinde durdurdu.
Takside yapılan aramada Afganistan
uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
Göçmenlere organizatörlük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve 14 bin 196 lira idari para cezası uygulanan taksi şoförü Ö.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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