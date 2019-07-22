Son Dakika Haberleri: Siirt'te 4 düzensiz göçmen yakalandı
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Siirt'te 4 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Siirt'in Baykan ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Siirt'te 4 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Siirt'in Baykan ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis'ten Diyarbakır istikametine seyir halindeki taksiyi Baykan ilçe girişinde durdurdu.
Takside yapılan aramada Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
Göçmenlere organizatörlük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve 14 bin 196 lira idari para cezası uygulanan taksi şoförü Ö.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Bitlis, Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:05 Kaynak: AA
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