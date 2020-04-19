Siirt'te 4 köy ve 5 mezrada karantina uygulaması kaldırıldı - Son Dakika

Siirt'te 4 köy ve 5 mezrada karantina uygulaması kaldırıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde 4 köy ve 5 mezrada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde 4 köy ve 5 mezrada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ?Şirvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akgeçit, Taşyaka, Kesmetaş ve Oya köyleri ile Bistan, Kayahisar, Kayalı, Bindal ve Ankebir mezralarında Kovid-19 testi pozitif çıkan bazı kişilerle teması olanların tespit edilmesi üzerine karantina uygulamasının başlatıldığı hatırlatıldı. Bu köy ve mezralardaki karantina tedbirlerinin sona erdiği bildirilen açıklamada, karantina kurallarına sabırla uyan vatandaşlara teşekkür edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?"

Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu

Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak "Biz bize yeteriz" dedi

Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti

Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı

Türk doktor, koronavirüs hastası iyileşince Michael Jackson dansı yaptı

Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır

Meclis Başkanı Mustafa Şentop: 23 Nisan kutlamalarını, 1 Ekim'deki yasama yılı açılışıyla birleştireceğiz

Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterlerini yaktı

Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük

Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı

ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız

Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu