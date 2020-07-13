Siirt'te 4 nokta karantinaya alındı - Son Dakika

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyü, merkeze bağlı Yağmurtepe köyü, Kurtalan ilçesine bağlı Kılıçlı köyü Gültepe mezrası ile Baykan ilçe merkezi Yenidoğan Mahallesi 210. sokaktaki bir aile apartmanı korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı. Karantinaya alınan noktalara giriş çıkışlar yasaklanırken, vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacağı öğrenildi. - SİİRT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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