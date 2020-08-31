- Siirt'te 4 noktada korona virüs nedeniyle karantina uygulaması sürüyor
SİİRT - Siirt'te 2 köy ve 2 evde korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması devam ediyor.
Siirt'in Eruh ilçesinde bir köy, kent merkezine bağlı bir köy, Pervari ilçe merkezinde bir ev ile ilçeye bağlı Palamutlu köyü Umurlu mezrasında bir evde korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina uygulaması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 17:11 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'te 4 noktada korona virüs nedeniyle karantina uygulaması sürüyor - Son Dakika