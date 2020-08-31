Siirt'te 4 noktada korona virüs nedeniyle karantina uygulaması sürüyor - Son Dakika

- Siirt'te 4 noktada korona virüs nedeniyle karantina uygulaması sürüyor

SİİRT - Siirt'te 2 köy ve 2 evde korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması devam ediyor.

Siirt'in Eruh ilçesinde bir köy, kent merkezine bağlı bir köy, Pervari ilçe merkezinde bir ev ile ilçeye bağlı Palamutlu köyü Umurlu mezrasında bir evde korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina uygulaması devam ediyor.