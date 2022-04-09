Siirt'te 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

09.04.2022 14:12
Siirt'te 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hırsızlık suçundan ve kullanmak için uyuşturucu ya da uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Siirt'te hırsızlık suçundan ve kullanmak için uyuşturucu ya da uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerce, kent merkezi Alan Mahallesi üzerinde; Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık suçundan 3 ay 10 gün, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay, Siirt İlamat ve İnfaz bürosunca-kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan 2 yıl 1 ay toplamda 4 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. isimli şahıs yakalanmış, Batman Cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hırsızlık, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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