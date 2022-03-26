Siirt'te 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

26.03.2022 15:57
Siirt'te 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Siirt'te bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Siirt'te bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi Sakıp Beygo Caddesi üzerinde durdurulan K.K. isimli şahsın Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası ile aranıyor olduğu tespit edilirken, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edildiği belirtildi. - SİİRT

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika


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