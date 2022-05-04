Siirt'te 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

04.05.2022 11:35
Siirt'te 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te konut dokunulmazlığını ihlal etme ve kullanımı gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 3 ay kesilmiş ceza bulunan hükümlü yakalandı.

Siirt'te konut dokunulmazlığını ihlal etme ve kullanımı gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 3 ay kesilmiş ceza bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğince, kent merkezi Muhammed Kıymaz Caddesi üzerinde durdurulan F.A. isimli şahsın, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve kullanımı gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 3 ay kesilmiş ceza ile arandığı tespit edilen şahıs, gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için aranan şahıslar büro amirliğine teslim edildi. - SİİRT

Siirt'te 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Siirt'te 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Siirt'te 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Siirt'te 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Elazığ'da bayramın ilk gününde asayiş uygulaması gerçekleştirildi Elazığ'da bayramın ilk gününde asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, konut, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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