Son Dakika Haberleri: Siirt'te 40 düzensiz göçmen yakalandı
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Siirt'te 40 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Siirt'te 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Siirt'te 40 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Siirt'te 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, Bitlis'ten Diyarbakır'a düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Bitlis-Siirt kara yolunun Şekerim yol kontrol noktasında bir kamyonette yapılan aramada, 27'si Afganistan uyruklu olmak üzere 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Siirt Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığına organizatörlük yaptığı değerlendirilen Ö.E. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:23 Kaynak: AA
Bitlis, Diyarbakır, Siirt
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