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40 günlük bebek için karla mücadele - Son Dakika

40 günlük bebek için karla mücadele

25.01.2022 15:07

Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mezrada rahatsızlanan 40 günlük bebek, ekiplerin zorlu mücadelesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mezrada rahatsızlanan 40 günlük bebek, ekiplerin zorlu mücadelesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin yolu karla kapanan Elmadalı köyü Mark mezrasında ateşlenen 40 günlük Cemil Beyhan'ın yakınları 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kapanan yol ulaşıma açıldı.

Mezraya ulaşan sağlık ekipleri bebeği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

40 günlük bebek için karla mücadele
40 günlük bebek için karla mücadele
40 günlük bebek için karla mücadele

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Şirvan, Siirt, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 40 günlük bebek için karla mücadele - Son Dakika


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