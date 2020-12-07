Siirt'te 40 kişilik teknik ekip deprem hasar tespit çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 03 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde Siirt Valiliği koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde bakanlıkça görevlendirilen 2 uzmanın koordinasyonunda, il merkezinde bir müdür yardımcısı, 4 şube müdürü ve 8 ekip, Kurtalan ilçesi ve köylerinde 1 müdür yardımcısı, 2 şube müdürü ve 7 ekip olmak üzere toplamda 40 teknik personel ile sahada hasar tespit çalışmaları başladı. Yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda, Kurtalan merkez ve köylerinde; 62 hasarsız, 146 az hasarlı ve 7 ağır hasarlı bina tespit edildi. Siirt kent merkezinde ise 91 hasarsız, 10 az hasarlı bina tespit edildiği belirtildi.

Alo 181 hattına yapılan başvurular, vatandaşlardan gelen ihbarlar ve dilekçeler ile yapılan başvurular, ivedilikle incelenirken, okullar, camiler ve kamu binalarında da hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Binaların depremden kaynaklı hasarlarını dikkate alarak, binaları farklı hasar derecesiyle sınıflandıran teknik ekiplerin, depremzede vatandaşların yaralarının bir an önce sarılması için var gücü ile hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. - SİİRT