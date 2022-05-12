Siirt'te 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

12.05.2022 16:11
Siirt'te 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Fuarın açılışında konuşan Okul Müdürü Sevda Onay, öğrenciler tarafından hazırlanan 18 projenin sergilendiğini söyledi.

Öğrencilerin TÜBİTAK projelerinde sürdürülebilir enerji kaynaklarına önem verdiğini belirten Onay, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde okulun kimya teknolojileri bölümünde dezenfektan üretimiyle salgınla mücadeleye destek sunulduğunu aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrenci ve velilerin katıldığı fuar, açılışın ardından stantların geçilmesi ve projelerin incelenmesiyle sona erdi.

YORUMLAR
500
Siirt'te Bilim Fuarı'nda öğrencilerin 22 projesi tanıtıldı Siirt'te Bilim Fuarı'nda öğrencilerin 22 projesi tanıtıldı Bulanık '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' düzenlendi Bulanık '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' düzenlendi

Anadolu Lisesi, okul müdürü, Bilim Fuarı, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı - Son Dakika


Son Dakika
22:48 Siyasi isimlerden Canan Kaftancıoğlu tepkisi! Karara isyan eden de var, destekleyen de
22:46 Muharrem İnce, sinirlerine hakim olamadı, Ermeni soykırımını kabul edenlere kapıyı işaret etti!
22:13 Gelin, devam eden düğünü bir anda yarıda kesme kararı aldı! Nedenini öğrenenler şok yaşadı
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
21:56 Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
21:55 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: Siyasete yargı sopası
21:36 Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonun ismi belli oldu: VakıfBank
21:33 Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 22:55:10. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement