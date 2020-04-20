Siirt'te 5 bin 387 haneye nakdi yardım yapıldı - Son Dakika

Siirt'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 5 bin 387 haneye nakdi yardımlar dağıtılmaya başlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında ülke genelinde 2 milyon 300 bin haneye biner liralık nakdi destek sağlanacağını açıklamasıyla Siirt'te 5 bin 387 haneye biner liralık nakdi yardımlar, jandarma ekiplerince köylerdeki vatandaşlara evlerinde teslim edildi. Siirt'in köy ve beldelerinde korona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin yardım ödemeleri, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ulaştırılıyor. Ekipler, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelere biner liralık destek ödemeleri evlerinde teslim eden ekipler, ayrıca ihtiyacı olanlara yiyecek, temizlik ve ilaç yardımında bulunuyor.



Köy sakinleri, yardımları evlerine kadar getiren jandarma ekiplerine dua etti. - SİİRT