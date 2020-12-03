Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Merkez üssü Siirt'in Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, merkez üssü Siirt'in Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Deprem, Siirt başta olmak üzere Diyarbakır, Batman, Mardin'de de hissedildi.

Siirt'te deprem nedeniyle vatandaşların panikle dışarı çıkarken, Mardin'de bir radyo binasındaki eşyaların sallandığı görüldü.

(Selami Deniz/İHA)