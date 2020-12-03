Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (4) - Son Dakika

Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (4)

03.12.2020 14:24
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VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: SAHADA HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, merkez üssü Kurtalan ilçesinde bu sabah saat 08.45'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde kerpiç evlerin hasar gördüğü Karabağ köyünde incelemede bulundu.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: SAHADA HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, merkez üssü Kurtalan ilçesinde bu sabah saat 08.45'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde kerpiç evlerin hasar gördüğü Karabağ köyünde incelemede bulundu. İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, depremde hafif şekilde yaralanan 1 kişinin tedavisinin sürdüğünü söyledi. Ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmasını sürdürdüğünü anlatan Vali Hacıbektaşoğlu, "Şu anda 1-2 yapıda orta hasar diyebileceğimiz hasar var. Kurtalan merkezde yine bir yapıda orta hasarlı diyebileceğimiz bir yapımız bulunmakta. Can kaybı yok, mal kaybı ise küçük boyutta. Bir yaralı vatandaşımız var. Evde dengesini kaybedip düşmesiyle kolunu kırıldı. Tedavisi yapılıyor. Bütün ekiplerimiz sahada hasar tespitlerini yapıyor. Siirt merkezde bütün barajlarımızın kontrolleri yapıldı. Allah'a şükür hiçbir sıkıntı yoktur. Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Zararlar karşılanacak" dedi.

DEPREM ANINI ANLATTILAR

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğündeki depremde kerpiç evlerin hasar gördüğü Karabağ'da vatandaşlar, yaşadıkları korkuyu anlattı.Depreme uykuda yakalandığını söyleyen Mehmet Emin Cansu (15), evin içerisinde başına taş düştüğünü ifade etti. Cansu, "Deprem sırasında evde yatıyordum. Sarsıntı ile uyandım ve kaçmaya başladım. O sırada evin içinde başıma küçük bir taş düştü. Dışarıya çıktığımda tüm köy halkı dışarıya çıkmıştı" dedi.

Saadet Cansu ise deprem sırasında torunlarıyla birlikte kahvaltı yaptıklarını belirterek, "Torunlarımla kahvaltı sofrasına oturduk ve bir anda şiddetli bir şekilde sallandık. Çocukları kaptığım gibi dışarıya çıktım. Köyümüzde birkaç evde hafif şekilde hasar oluştu. Allah bizleri korudu" diye konuştu.

Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (4)
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (4)
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (4)
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (4)
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (4)

Kurtalan, Karabağ, Deprem, Siirt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (4) - Son Dakika


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