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Siirt'te 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Siirt'te 5 düzensiz göçmen yakalandı

28.11.2021 15:39
Siirt'te 5 düzensiz göçmen yakalandı

Siirt'te, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Siirt'te, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, Baykan ilçesinde durumundan şüphelenilen araç durduruldu. Durdurulan araçtan 5 Afgan uyruklu düzensiz göçmen çıktı. Yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. - SİİRT

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Baykan, Siirt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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