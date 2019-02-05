Son Dakika Haberleri: Siirt'te 5 Günlük Bebeği Sokağa Attılar

Siirt'te 5 Günlük Bebeği Sokağa Attılar

1 saat önce

Siirt'te sokağa terk edilmiş 5 günlük erkek bebek bulundu.

Siirt'te 5 Günlük Bebeği Sokağa Attılar, System.String[]
Siirt'te sokağa terk edilmiş 5 günlük erkek bebek bulundu. Vicdanları ve yürekleri sızlatan olay sonrasında bebek hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Siirt merkez Barış Mahallesi'nde duvarın üzerine bırakılmış bir erkek bebek bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, bebeği Siirt Devlet Hastanesine getirdi. Burada yapılan müdahalede 5 günlük olduğu belirlenen bebek Yeni Doğan Ünitesinde tedavi altına alındı.

Bebeğin sağlık kontrolünün ardından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Polis bebeği bırakanları arıyor. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:46 Kaynak: İHA

Barış Mahallesi, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Güreşçi Evin Demirhan Trafik Kazasında Yaralandı ALS, SMA Hastalıklarıyla İlgili Meclis'te Araştırma Komisyonu Kuruldu

Antalya'da Fırtına Beklentisi Nedeniyle Okullar Tatil Edildi Sokak Ortasında Eşini Defalarca Bıçaklayıp Öldüren Cani Kocadan Kan Donduran İfade: Beni Başka Erkeklerle Aldattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 22:12:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te 5 Günlük Bebeği Sokağa Attılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]