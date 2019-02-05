Siirt'te 5 Günlük Bebeği Sokağa Attılar
1 saat önce
Siirt'te sokağa terk edilmiş 5 günlük erkek bebek bulundu.
Siirt
'te sokağa terk edilmiş 5 günlük erkek bebek bulundu. Vicdanları ve yürekleri sızlatan olay sonrasında bebek hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Siirt merkez Barış Mahallesi
'nde duvarın üzerine bırakılmış bir erkek bebek bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, bebeği Siirt Devlet Hastanesine getirdi. Burada yapılan müdahalede 5 günlük olduğu belirlenen bebek Yeni Doğan Ünitesinde tedavi altına alındı.
Bebeğin sağlık kontrolünün ardından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Polis
bebeği bırakanları arıyor. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:46 Kaynak: İHA
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