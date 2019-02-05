Son Dakika Haberleri: Siirt'te 5 Günlük Bebeği Sokağa Attılar

Siirt'te 5 Günlük Bebeği Sokağa Attılar

1 saat önce

Siirt'te 5 günlük bebeği sokağa attılarSİİRT - Siirt'te vicdanları ve yürekleri sızlatan olayda, anne ve babası tarafından sokağa terk edilmiş 5 günlük erkek bebek bulundu.

Siirt'te 5 günlük bebeği sokağa attılar

SİİRT - Siirt'te vicdanları ve yürekleri sızlatan olayda, anne ve babası tarafından sokağa terk edilmiş 5 günlük erkek bebek bulundu. Polis ekipleri tarafından bulunan bebek Siirt Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.
Siirt'te yürek burkan olayda, vicdanı olmayan anne ve babası tarafından sokağa atılmış 5 günlük bebek bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, Barış Mahallesinde bir duvar üzerine bırakılmış bir bebek buldu. Erkek çocuk olduğu öğrenilen talihsiz bebek, polis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine getirilerek, tedavisi için kontrol altına alındı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından daha göbeği düşmemiş bebek, Yeni Doğan Ünitesi'nde tedavi altına alındı.
Talihsiz bebeğin sağlık kontrolünün ardından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Polis bebeği bırakanları arıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:41 Kaynak: İHA

Anne, Siirt, 3. Sayfa
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