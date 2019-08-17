Siirt'te 5. kattan düşen kadın ağır yaralandı
1 saat önce
Siirt'te 5. kattan düşen kadın ağır yaralandı.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:37 Kaynak: AA
'te 5. kattan düşen kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi
1462. Sokak'ta bir apartmanın 5. katında cam temizleyen Gülistan Kaya, dengesini kaybetmesi sonucu düştü.
Ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman
Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.
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