Son Dakika Haberleri: Siirt'te 5. kattan düşen kadın ağır yaralandı
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Siirt'te 5. kattan düşen kadın ağır yaralandı

1 saat önce

Siirt'te 5. kattan düşen kadın ağır yaralandı.

Siirt'te 5. kattan düşen kadın ağır yaralandı, System.String[]
Siirt'te 5. kattan düşen kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 1462. Sokak'ta bir apartmanın 5. katında cam temizleyen Gülistan Kaya, dengesini kaybetmesi sonucu düştü.
Ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.
Bahçelievler Mahallesi, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:37 Kaynak: AA
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