Siirt'te 5 Mahalle ve Köyde Sokağa Çıkma Yasağı
1 saat önce
SİİRT'in Baykan ve Şirvan ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle, 28 Ocak Pazartesi günü itibarıyla 5 mahalle ve köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
SİİRT'in Baykan
ve Şirvan
ilçelerinde terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle, 28 Ocak Pazartesi günü itibarıyla 5 mahalle ve köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca Baykan ve Şirvan ilçeleri kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristler tarafından kullanılan sığınakların imhası amacıyla operasyon başlatılacağı bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Operasyonel faaliyetler esnasında, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, 5542 İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C maddesi gereğince, Baykan ilçesine bağlı olan Sarıyurt mahallesi, Bölücek mahallesi, Kasımlı köyü, Şirvan ilçesine bağlı Kömürlü köyü ve Ormanbağı köyü ile sınırlı olmak üzere, 28 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 08.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz
konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi. - Siirt
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:27 Kaynak: DHA
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