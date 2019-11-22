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Siirt'te 5 sığınakta 12 el bombası ve mühimmat ele geçirildi

6 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 sığınakta 12 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt'te 5 sığınakta 12 el bombası ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 sığınakta 12 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akmeşe köyü bölgesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda 5 sığınakta 5 taarruz tipi el bombası, biri arazide tuzaklanmış 7 savunma tipi el bombası, 200 makineli tüfek mühimmatı, 1,5 tonluk su deposu, el yapımı patlayıcıda kullanılan bir kilogram amonyum nitrat ve barut, 15 metre elektrik kablosu, 7 çift ayakkabı, çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:14 Kaynak: AA
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