Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirild
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İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:30 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
ANKARA, -
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